Атака хакерів: у Twitter-акаунті консульства США розмістили нацистський і український прапори
Невідомі зламали Twitter-акаунт консульства США в італійському Мілані й розмістили зображення, де поруч розташовані прапори України та нацистського режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фактчекінг-проєкт DisinfoChronicle видання "Детектор медіа".
Наразі повідомлення з прапорами вже видалене, але його скриншоти почали поширювати в акаунтах, що репостять проросійські наративи.
Під зображенням нібито від імені консульства США в Мілані були розміщені повідомлення "українця, який спілкується російською" та стверджує, буцімто в Україні забороняють говорити російською мовою.
Через кілька годин консульство повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".
"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські хакери атакували ряд держваних українських сайтів. Це призвело до збою в роботі сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Росіяни влаштували кібератаки проти органів влади Італії, помстившись за візит Мелоні у Київ.
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