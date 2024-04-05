Атака на Энгельс и Ейск. СМИ узнали, сколько там было самолетов для ударов (фото)

На российских аэродромах Энгельс и Ейск накануне атаки с применением беспилотников могли находиться около 40 военных самолетов. Такие данные показывают спутниковые снимки Planet Labs.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Схемы ".

Энгельс

На военном аэропорту Энгельс в Саратовской области РФ, согласно данным со спутника за 4 апреля, находилось по меньшей мере 8 стратегических бомбардировщиков: 3 самолета Ту-160 и 5 самолетов Ту-95.

Кроме того, спутник также зафиксировал там в тот день по одному самолету Ил-76 и Ту-22.

Ейск

Что касается аэродрома в Ейске в Краснодарском крае РФ, то накануне атаки дронами там находилось около 30 самолетов: 10 тренировочно-боевых воздушных судов Л-39, 5 транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, а также 4 истребителя типа Су-27, 4 истребителя Су-25, 1 истребитель Су-30. Кроме того, были и вертолеты Ка-27, один Ми-8. Также - 2 учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.

Морозовск

Напомним, ранее OSINT-исследователь пришел к выводам, что на аэродроме в Морозовске могли находиться около 26 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также четыре истребителя Су-30. Сходные данные по количеству самолетов дает и снимок Planet Labs - там указывается, что 4 апреля там было 29 истребителей разных типов, большинство из которых самолеты Су-34.

Удары дронами по аэродромам РФ 5 апреля

Ранее сообщалось, что в России этой ночью и утром жаловались на массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, российской ПВО якобы "удалось сбить" 53 беспилотника в разных регионах страны. Особенностью этого удара было то, что среди атакованных городов находились те, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что на аэродром Морозовск в России совершила атаку СБУ вместе с военными и Силами обороны. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Кроме того, источники РБК-Украина в Силах обороны рассказали, что в ночь на 5 апреля ГУР вместе с ВСУ организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по 3 аэродромам россиян. В частности, повреждены бомбардировщики Ту-95МС.

Детальнее о том, что известно об атаке на города Морозовск, Ейск и Энгельс, где базируются аэродромы, писало РБК-Украина в отдельном материале.