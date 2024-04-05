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Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)

П'ятниця 05 квітня 2024 17:12
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Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото) Фото: скільки літаків могло бути на аеродромах Енгельс та Єйськ у РФ перед атакою (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

На російських аеродромах Енгельс та Єйськ у переддень атаки із застосуванням безпілотників могли перебувати майже 40 військових літаків. Такі дані показують супутникові знімки Planet Labs.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Енгельс

На військовому летовищі Енгельс у Саратовській області РФ, згідно з даними з супутника за 4 квітня, знаходилось щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: 3 літаки Ту-160 та 5 літаків Ту-95.

Крім того, супутник також зафіксував там того дня по одному літаку Іл-76 та Ту-22.

Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)

Єйськ

Що стосується аеродрому у Єйську у Краснодарському краї РФ, то у переддень атаки дронами там знаходилось близько 30 літаків: 10 тренувально-бойових повітряних суден Л-39, 5 транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, а також 4 винищувачі типу Су-27, 4 винищувачі Су-25, 1 винищувач Су-30. Крім того, були і гелікоптери Ка-27, один Мі-8. Також - 2 навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.

Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)

Морозовськ

Нагадаємо, раніше OSINT-дослідник дійшов висновків, що на аеродромі у Морозовську могли перебувати близько 26 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також чотири винищувачі Су-30. Схожі дані щодо кількості літаків дає і знімок Planet Labs - там вказується, що 4 квітня там було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких літаки Су-34.

Атака на Енгельс та Єйськ. ЗМІ дізнались, скільки там було літаків до ударів (фото)

Удари дронами по аеродромах РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у Росії цієї ночі та вранці жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що на аеродром Морозовськ у Росії здійснила атаку СБУ разом з військовими та Силами оборони. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Крім того, джерела РБК-Україна у Силах оборони розповіли, що у ніч проти 5 квітня ГУР разом зі ЗСУ організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по 3 аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС.

Детальніше про те, що відомо про атаку на міста Морозовськ, Єйськ та Енгельс, де базуються аеродроми, писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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