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На российском аэродроме Морозовска могло находиться около 30 самолетов (фото)

Россия, Пятница 05 апреля 2024 11:41
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На российском аэродроме Морозовска могло находиться около 30 самолетов (фото) Фото: атака на аэродром Морозовск в РФ 5 апреля (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Ночью 5 апреля СБУ вместе с военными и Силами обороны осуществила атаку на аэродром Морозовск в России. Там могли находиться до 30 российских военных самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым реалии".

"К такому выводу пришел OSINT-исследователь MT_Anderson. Он опубликовал спутниковые снимки аэродрома", говорится в сообщении.

По словам исследователя, на аэродроме могли находиться около 26 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также четыре истребителя Су-30.

Фото: спутниковые снимки аэродрома в Морозовске (t.me/c)

Удар беспилотников по аэродрому в Морозовске

Напомним, сегодня утром в России пожаловались на массированный налет беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне.

В частности, сообщалось, что беспилотники попали по аэродрому в городе Морозовске Ростовской области. Там прозвучала серия взрывов.

Позже оказалось, что атаку на аэродром Морозовск в России совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

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