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В результате удара дрона по многоэтажке в Киеве есть пострадавшие

Киев, Пятница 25 октября 2024 22:53
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В результате удара дрона по многоэтажке в Киеве есть пострадавшие Фото: в результате удара дрона по многоэтажке в Киеве есть пострадавшие (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 25 октября, дрон-камикадзе "Шахед" атаковал многоэтажку в Соломенском районе. В результате удара пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В настоящее время двое пострадавших в доме в Соломенском районе", - рассказал Кличко.

По его словам, медицинскую помощь пострадавшим предоставили на месте, их не госпитализировали.

При этом бригады "скорой" продолжают дежурить возле дома, по которому ударил беспилотник.

Атака дронов

Напомним, сегодня, 25 октября, вечером в Киеве объявили воздушную тревогу, поскольку к столице приближался российские "Шахеды".

На этом фоне местные жители услышали несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал о работе противовоздушной обороны.

После этого стало известно, что один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры.

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Киев Соломенский район Война в Украине Атака дронов
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