В результате удара дрона по многоэтажке в Киеве есть пострадавшие

В Киеве сегодня, 25 октября, дрон-камикадзе "Шахед" атаковал многоэтажку в Соломенском районе. В результате удара пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

При этом бригады "скорой" продолжают дежурить возле дома, по которому ударил беспилотник.

По его словам, медицинскую помощь пострадавшим предоставили на месте, их не госпитализировали.

"В настоящее время двое пострадавших в доме в Соломенском районе", - рассказал Кличко.

Атака дронов

Напомним, сегодня, 25 октября, вечером в Киеве объявили воздушную тревогу, поскольку к столице приближался российские "Шахеды".

На этом фоне местные жители услышали несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал о работе противовоздушной обороны.

После этого стало известно, что один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры.

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