Атака дронов РФ на Харьков: в городе более 20 прилетов

"Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе", - написал Терехов в 23:41.

Отметим, что взрывы в городе раздавались в промежутке с 21:00 до 23:00. Недавно глава ОВА рассказал первые детали по каждому из районов, которые были атакованы. В частности:

Шевченковский район . Зафиксировано попадание беспилотника на открытой местности;

. Зафиксировано попадание беспилотника на открытой местности; Киевской район . В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть Попадание БпЛА в землю на частном дворе. Повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения;

. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть Попадание БпЛА в землю на частном дворе. Повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения; Индустриальный район . Три дрона упали на открытой местности;

. Три дрона упали на открытой местности; Основянский район. В результате ударов беспилотниками вспыхнули пожары;

"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", - добавил он.

Также отметим, что в Основьяновском районе по меньшей мере двое пострадавших, о чем ранее информировал Терехов.

Обновлено в 00:23

"Сегодня близко 21:00 началась "Шахедная" атака по городу Харькову. Произошло попадание на территории не менее 4 районов в городе Харькове, а также за окрестностями. В настоящее время известно об одном пострадавшем человеке. Произошло всего более 15 взрывов", - рассказал начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Отметим, что перед этим мэр города Игорь Терехов информировал о двух пострадавших в Основьяновском районе.