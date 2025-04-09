Атака дронів РФ на Харків: в місті понад 20 прильотів

"Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі", - написав Терехов о 23:41.

Зазначимо, що вибухи у місті лунали у проміжку з 21:00 до 23:00. Нещодавно глава ОВА розповів перші деталі по кожному з районів, які були атаковані. Зокрема:

Шевченківський район . Зафіксовано влучання безпілотника на відкритій місцевості;

. Зафіксовано влучання безпілотника на відкритій місцевості; Київській район . Внаслідок обстрілу сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є Влучання БпЛА в землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення;

. Внаслідок обстрілу сталося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є Влучання БпЛА в землю на приватному подвір'ї. Пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення; Індустріальний район . Три дрони впали на відкритій місцевості;

. Три дрони впали на відкритій місцевості; Основ'янський район. Внаслідок ударів безпілотниками спалахнули пожежі;

"Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів", - додав він.

Також зазначимо, що в Основ'яновському районі щонайменше двоє постраждалих, про що раніше інформував Терехов.