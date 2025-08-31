Атака дронов на Одесскую область: спасатели показали кадры последствий

Спасатели потушили пожары, которые вспыхнули из-за атаки российских дронов на Одесскую область в ночь на 31 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как рассказали спасатели, в результате массированной российской атаки пострадал один человек. Также вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и были повреждены частные жилые дома со складским помещением.
"Пожарные совместно с добровольцами оперативно их (пожары - ред.) ликвидировали", - отметили в ГСЧС.
Спасатели также показали фото и видео работы над ликвидацией возгораний в результате вражеской атаки.
В ночь на 31 августа российская армия атаковала Одесскую область ударными дронами. Как сообщал глава Одесской ОГА Олег Кипер, под атакой оказался город Черноморск. Там беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру, оставив город без электроэнергии.
Кроме этого, взрывы этой ночью раздавались и в Днепропетровской области. Там после предупреждений военных о российских дронах слышали взрывы в Павлограде. Город уже второй раз за два дня оказывается под вражеской атакой.