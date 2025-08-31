Атака дронов на Одесскую область: спасатели показали кадры последствий

Как рассказали спасатели, в результате массированной российской атаки пострадал один человек. Также вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и были повреждены частные жилые дома со складским помещением.

"Пожарные совместно с добровольцами оперативно их (пожары - ред.) ликвидировали", - отметили в ГСЧС.

Спасатели также показали фото и видео работы над ликвидацией возгораний в результате вражеской атаки.