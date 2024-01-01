Атака дронов на Киевскую область: ПВО отработала по целям, обломки повредили дома

Российские войска сегодня, 1 января, с помощью дронов попытались атаковать Киевскую область. ПВО Украины отработала по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко и Офис генерального прокурора .

"Тревога в области объявлялась в течение первого дня нового года трижды. Последняя длилась почти 2,5 часа из-за очередной атаки вражеских БпЛА", - говорится в заявлении.

По словам Кравченко, в течение этого времени в Киевской области работала ПВО. Благодаря эффективной работе наших защитников по вражеским целям, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет.

Последствия падения обломков дронов

Глава области сообщил, что зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Сейчас уже известно о повреждении 4 частных домов и 4 легковых автомобилей.

Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы.

"Жертв и пострадавших нет. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки", - написал Кравченко.

Начато расследование

На местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативные группы. Принимаются меры для документирования военных преступлений РФ.

Фото: Последствия падения обломков дронов (t.me/pgo_gov_ua)

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Атака дронов

Ранее Киевская ОВА сообщала, что Российская Федерация устроила очередную атаку беспилотниками типа "Шахед" в Украине. В Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Позже Киевская городская военная администрация сообщала, что в столице были слышны звуки взрывов.