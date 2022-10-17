Атака дронов на Киев: Зеленский сообщил о последствиях (видео)

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом", - говорится в сообщении.

Как отметил президент, "враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся".

"Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас - победа", - добавил он.