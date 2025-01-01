В Киевской области сбивают российские беспилотники
В Киевской области под утро, 1 января, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена еще около часа ночи.
В 06:43 в Воздушных силах проинформировали о движении БПЛА противника в направлении столицы и района с северо-востока.
Вскоре в КОВА в Telegram заявили о работе защитников неба по отражению вражеской атаки.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации
Также в КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, и напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины.
Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 31 декабря 2024, был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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