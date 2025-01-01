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В Киевской области сбивают российские беспилотники

Среда 01 января 2025 07:05
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В Киевской области сбивают российские беспилотники Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области под утро, 1 января, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена еще около часа ночи.

В 06:43 в Воздушных силах проинформировали о движении БПЛА противника в направлении столицы и района с северо-востока.

Вскоре в КОВА в Telegram заявили о работе защитников неба по отражению вражеской атаки.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации

Также в КОВА призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, и напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины.

Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 31 декабря 2024, был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

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Киевская область Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
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