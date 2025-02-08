Россияне атаковали дронами Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях (фото)
Российские войска атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения домов, произошли пожары, которые уже удалось потушить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА, полицию Киевской области.
"Сегодня, 8 февраля, оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. По состоянию на 9:30 в двух районах повреждены два частных дома", - говорится в сообщении полиции.
В часности, по данным Киевской ОВА, в Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.
Также, по данным правоохранителей, произошло возгорание травяного настила.
"В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания. Все пожары ликвидированы", - добавили в администрации.
Последствия атаки дронов на Киевскую область 8 февраля (t.me/kyivregionpolice)
На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки.
"Информация о пострадавших пока отсутствует", - констатируют в областном отделе полиции.
Атака РФ по Украине
В ночь на 8 февраля российские войска запустили по Украине 139 дронов. Оккупанті запускали БПЛА сразу с пяти направлений - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово. ПВО удалось сбить 67 беспилотников, еще 71 беспилотник-имитатор был локально потерян.
Отметим, что в результате атаки пострадали Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области. В частности, в Сумах дрон попал в частный дом, из-за чего начался пожар.
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