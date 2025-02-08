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Россияне атаковали дронами Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Киевская область, Суббота 08 февраля 2025 09:46
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Россияне атаковали дронами Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях (фото) Фото: россияне атаковали дронами Киевскую область 8 февраля (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения домов, произошли пожары, которые уже удалось потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА, полицию Киевской области.

"Сегодня, 8 февраля, оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. По состоянию на 9:30 в двух районах повреждены два частных дома", - говорится в сообщении полиции.

В часности, по данным Киевской ОВА, в Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

Также, по данным правоохранителей, произошло возгорание травяного настила.

"В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания. Все пожары ликвидированы", - добавили в администрации.

Последствия атаки дронов на Киевскую область 8 февраля (t.me/kyivregionpolice)

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки.

"Информация о пострадавших пока отсутствует", - констатируют в областном отделе полиции.

Атака РФ по Украине

В ночь на 8 февраля российские войска запустили по Украине 139 дронов. Оккупанті запускали БПЛА сразу с пяти направлений - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово. ПВО удалось сбить 67 беспилотников, еще 71 беспилотник-имитатор был локально потерян.

Отметим, что в результате атаки пострадали Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области. В частности, в Сумах дрон попал в частный дом, из-за чего начался пожар.

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