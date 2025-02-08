Россияне атаковали дронами Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Российские войска атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения домов, произошли пожары, которые уже удалось потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА, полицию Киевской области.

"Сегодня, 8 февраля, оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. По состоянию на 9:30 в двух районах повреждены два частных дома", - говорится в сообщении полиции.

В часности, по данным Киевской ОВА, в Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады.

Также, по данным правоохранителей, произошло возгорание травяного настила.

"В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошли возгорания. Все пожары ликвидированы", - добавили в администрации.

Последствия атаки дронов на Киевскую область 8 февраля (t.me/kyivregionpolice)

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки.

"Информация о пострадавших пока отсутствует", - констатируют в областном отделе полиции.