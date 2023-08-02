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Массированная атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили все воздушные цели

Фото: ПВО сбило все дроны, которые летели на Киев ночью 2 августа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "шахеды", которыми Россия атаковала Киев сегодня ночью, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КМВА Сергея Попка.

Отмечается, что группы беспилотников входили в воздушное пространство столицы Украины одновременно по нескольким направлениям. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели, а это более 10 дронов типа Shahed, были обнаружены и уничтожены.

Падение обломков БПЛА в Киеве

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

Атака дронов на Киев

Сегодня ночью, 2 августа, российская оккупационная армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов . По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.

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