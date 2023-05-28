Атака дронов на Киев: что известно о последствиях на данный момент

Разрушение в Печерском районе

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на крыше 9-этажного дома. Информация о пострадавших уточняется. Также КГВА опубликовала фото последствий падения обломков

Пожары на АЗС

Согласно информации КГВА, из-за падения обломков в Голосеевском районе столицы произошел пожар на АЗС. По предварительной информации пострадали три человека, один человек погиб.

В КМВА позже сообщили, что предварительная информация о падении обломков на территории АЗС не подтвердилась.

А Кличко сообщил о пожаре на АЗС в Соломенском районе города. Там 41-летний мужчина погиб, а 35-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Падение обломков в Голосеевском районе

Кроме этого, в Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание крыши ТРЦ и пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется.

Также Кличко заявлял о том, что службы выехали по вызову с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе. Позже он сообщил, что в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

Позже в КГВА добавили, что в результате пожара один человек получил ранения, а еще один - погиб.

"В результате попадания обломков в 7-этажное нежилое здание произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Пострадавшие: 1 человек ранен (травмы нижних конечностей), 1 человек погиб. Информация уточняется", - написали там.

В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже.

Спасатели работают на месте.

Ночная атака на Киев: что известно

В ночь на 28 мая на территории большинства областей Украины была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что основной целью неприятеля стала столица.

Во время вражеской атаки по Киеву было сбито более 20 "шахедов", однако власти сообщают о второй волне дронов-камикадзе.

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