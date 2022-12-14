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Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий

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Киев, Среда 14 декабря 2022 09:54
Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий Фото: РБК-Украина публикует фоторепортаж с места падения обломков дронов в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Мария Кучерявец

Киев сегодня с утра попал под две волны атак иранскими дронами "Шахед". Благодаря эффективной работе украинских сил было уничтожено 13 вражеских целей, однако обломки все же повредили админздание и четыре дома.

Фоторепортаж с места событий публикует РБК-Украина в своем материале ниже.

Фото: кадры с места падения обломков дронов в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о утренней атаке на Киев

Напомним сегодня, 14 декабря Россия прибегла к очередной атаке дронами. В этот раз под прицелом оккупантов оказался Киев, а также и область.

Пострадавших, из-за вражеских пусков дронов удалось избежать, впрочем, все же обломки от сбитых беспилотников попали в админздание, еще 4 жилых дома получили незначительные повреждения.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, дроны летели по направлению к восточному побережью Азовского моря.

Всего удалось сбить 13 вражеских дронов.

Все подробности утренней атаки на Киев и область - узнайте в нашем материале по ссылке.

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Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий
Атака дронов-камикадзе на Киев: фоторепортаж с места событий
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