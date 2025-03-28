Атака дронов на Днепр: загорелись ресторан и многоэтажка, есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня, 28 марта, атаковали Днепр дронами. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Он рассказал, что четырех раненых в результате атаки россиян госпитализировали. Информация еще будет обновляться.
"Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома", - отметил Лысак.
Он уточнил, что спасатели работают на местах, они тушат пожары.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 28 марта, вечером запустили по Украине ударные беспилотники.
На этом фоне в сети появилась информация о том, что в Днепре прозвучали мощные взрывы. Также в Telegram-каналах распространяли фото и видео, на которых заметен пожар.
При этом мониторинговые каналы до атаки писали, что в сторону Днепра летело большое количество беспилотников.
По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
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