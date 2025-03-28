Атака дронів на Дніпро: загорілися ресторан і багатоповерхівка, є постраждалі

Вибухи в Дніпрі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 28 березня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

На цьому тлі в мережі з'явилася інформація про те, що в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Також у Telegram-каналах поширювали фото і відео, на яких помітна пожежа.

При цьому моніторингові канали до атаки писали, що в бік Дніпра летіла велика кількість безпілотників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.

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