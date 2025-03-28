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Атака дронів на Дніпро: загорілися ресторан і багатоповерхівка, є постраждалі

Ілюстративне фото: у Дніпрі почалися пожежі після атаки дронів (Сергій Крук у Facebook)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 березня, атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Він розповів, що чотирьох поранених унаслідок атаки росіян госпіталізували. Інформація ще буде оновлюватися.

"Масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка і приватні будинки", - зазначив Лисак.

Він уточнив, що рятувальники працюють на місцях, вони гасять пожежі.

Вибухи в Дніпрі

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 28 березня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

На цьому тлі в мережі з'явилася інформація про те, що в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Також у Telegram-каналах поширювали фото і відео, на яких помітна пожежа.

При цьому моніторингові канали до атаки писали, що в бік Дніпра летіла велика кількість безпілотників.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДнипроВійна в УкраїніВибухиАтака дронів