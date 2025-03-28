Атака дронів на Дніпро: загорілися ресторан і багатоповерхівка, є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 28 березня, атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
Він розповів, що чотирьох поранених унаслідок атаки росіян госпіталізували. Інформація ще буде оновлюватися.
"Масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка і приватні будинки", - зазначив Лисак.
Він уточнив, що рятувальники працюють на місцях, вони гасять пожежі.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 28 березня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.
На цьому тлі в мережі з'явилася інформація про те, що в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Також у Telegram-каналах поширювали фото і відео, на яких помітна пожежа.
При цьому моніторингові канали до атаки писали, що в бік Дніпра летіла велика кількість безпілотників.
Станом на зараз повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.