Атака дронов на аэродром "Саваслейка": появился спутниковый снимок последствий

По его словам, на спутниковых снимках аэродрома, которые были сделаны сегодня, 14 августа, можно заметить поврежденные складские помещения аэродрома.

There is also news from #Savasleyka. @cxemu publishes satelite images from @planet, which show that the airfield's storage facilities have been damaged. pic.twitter.com/GScopTFGCz