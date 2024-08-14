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Атака дронів на аеродром "Саваслейка": з'явився супутниковий знімок наслідків

Середа 14 серпня 2024 21:34
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Атака дронів на аеродром "Саваслейка": з'явився супутниковий знімок наслідків Ілюстративне фото: українські воїни атакували аеродром "Саваслейка" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські дрони сьогодні, 14 серпня, вдарили по російському аеродрому "Саваслейка". З'явився супутниковий знімок наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста проекту "Схеми" Кирила Овсяного у Twitter.

За його словами, на супутникових знімках аеродрому, зроблених сьогодні, 14 серпня, можна помітити пошкоджені складські приміщення аеродрому.

На супутникових знімках також присутні сліди від пожежі.

Варто зауважити, що детальні наслідки української атаки на "Саваслейку" поки що невідомі.

До речі, на аеродромі "Саваслейка" базуються російські винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Таким озброєнням росіяни вже неодноразово атакували Україну.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російські аеродроми, розповіли джерела РБК-Україна. Під прицілом опинилися авіабази "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

Зокрема, у мережі поширювали інформацію, що в районі аеродрому "Саваслейка" пролунало десять вибухів.

При цьому інформації про наслідки співрозмовники РБК-Україна не розкрили.

Більш детально про найбільшу атаку на російські аеродроми з початку війни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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