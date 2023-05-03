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"Атака" беспилотников на Кремль: в России возбудили уголовное дело

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Москва, Среда 03 мая 2023 21:59
"Атака" беспилотников на Кремль: в России возбудили уголовное дело Фото: в России возбудили уголовное дело из-за "атаки" беспилотников на Кремль (sledcom.ru)
Автор: Иван Носальский

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за якобы атаки дронов на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело возбудили по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Правоохранители страны-агрессора, несмотря на то, что расследование только началось, уже успели найти виновных. Они утверждают, что попытку "атаки" на кремлевскую резиденцию диктатора Владимира Путина якобы организовал "киевский режим".

Напомним, сегодня, 3 мая, на Кремль якобы была совершена атака при помощи беспилотников. Россия сразу начала обвинять Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к этому инциденту.

Более подробно об "атаке" на Кремль можете узнать в материале РБК-Украина.

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