Атака баллистики на Киевскую область: пострадал человек, уточнены последствия

В результате атаки баллистикой на Киевскую область пострадал один человек. Также уточнены данные о последствиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Также к поврежденным зданиям авторемонтного предприятия и АЗС в Броварском районе добавились автомойка и СТО.

"Во время возгорания частного дома мужчина 1980 года рождения получил ожоги рук. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался. Пожар дома ликвидирован", - рассказал он.

По обновленной информации в результате атаки на Киевскую область, в Фастовском районе пострадал человек.

Атака баллистики на Киев и область

Утром 6 апреля российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, на Киев и область оккупанты направили шесть баллистических ракет. Одну из них удалось сбить.

Тревогу из-за угрозы баллистики объявили около пяти утра. В Киеве гремели сильные взрывы из-за ракетной опсности. В итоге, повреждения были зафиксированы в нескольких районах. В Дарницком, помимо разрушений три человека пострадали, один погиб. Мужчина оказался в районе эпицентра взрыва.

Добавим, что помимо Киева и области, россияне атаковали Николаев, Сумы, Харьковскую область. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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