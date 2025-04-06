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Атака балістики на Київську область: постраждала людина, уточнено наслідки

Київська область, Неділя 06 квітня 2025 13:20
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Атака балістики на Київську область: постраждала людина, уточнено наслідки Фото: в Київській області через атаку балістики 6 квітня постраждала людина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Унаслідок атаки балістикою на Київську область постраждала одна людина. Також уточнено дані про наслідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

За оновленою інформацією унаслідок атаки на Київську область, у Фастівському районі постраждала людина.

"Під час загорання приватного будинку чоловік 1980 року народження отримав опіки рук. Медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовися. Пожежа будинку ліквідована", - розповів він.

Також до пошкоджених будівель авторемонтного підприємства та АЗС у Броварському районі додалися автомийка та СТО.

"Кількість пошкоджених автомобілів зросла до 10", - додав Калашник.

Атака балістики на Київ і область

Зранку 6 квітня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, на Київ та область окупанти спрямували шість балістичних ракет. Одну з них вдалося збити.

Тривогу через загрозу балістики оголосили близько п'ятої ранку. У Києві гриміли сильні вибухи через ракетну небезпеку. У підсумку, пошкодження було зафіксовано в кількох районах. У Дарницькому, крім руйнувань, три людини постраждали, одна загинула. Чоловік опинився в районі епіцентру вибуху.

Додамо, що крім Києва та області, росіяни атакували Миколаїв, Суми, Харківську область. Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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