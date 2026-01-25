RU

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Конкретные гарантии безопасности для Украины могут создать условия для определения четкой даты завершения войны, которая продолжается не только на украинской территории, но и представляет угрозу для всей Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, ключевыми для Украины являются двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки. Соответствующий документ уже готов, и Украина ожидает готовности партнеров предоставить ему надлежащий статус для подписания.

"Документ готов на 100 %, мы ожидаем от партнеров готовности относительно даты и места, когда мы его подпишем. Затем документ будет идти в ратификацию в Конгресс Соединенных Штатов Америки и в украинский парламент, согласно нашим договоренностям", - заявил Зеленский.

Вторым элементом гарантий безопасности президент назвал европейские гарантии, в частности в рамках Коалиции желающих, а также будущее членство Украины в Европейском Союзе.

Отдельно Зеленский отметил важность экономических гарантий безопасности и четких евроинтеграционных сроков. По его словам, Украина технически будет готова к открытию всех переговорных кластеров с ЕС уже в первом полугодии 2026 года, а полностью - в 2027 году.

Президент подчеркнул, что Украина стремится закрепить конкретную дату в договоре о завершении войны, чтобы все стороны, включая агрессора, были обязаны соблюдать договоренности и чтобы в будущем процесс не блокировался.

 

Гарантии безопасности для Украины

В начале января президент Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины с США фактически готов, а следующим шагом должна стать его финализация на высшем уровне.

13 января глава государства заявил, что Украина продолжает работу с американской стороной относительно гарантий безопасности и восстановления, отметив возможность подписания соответствующих договоренностей в ближайшее время. По его словам, речь идет также о дальнейшем юридическом утверждении документов в Конгрессе США и Верховной Раде Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что планирует получить ответ относительно сроков действия гарантий безопасности непосредственно во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

