Почему учёные долго не могли исследовать "слепую зону"?

Ученые обьяснили: гамма-излучение помогает изучать самые мощные явления Вселенной. С его помощью астрономы наблюдают, в частности, за падением материи в сверхмассивные черные дыры и разгоном частиц до чрезвычайно высоких скоростей.

Однако диапазон энергий 20-200 мегаэлектронвольт долгое время оставался малоисследованным. Он расположен между диапазонами, изучаемыми рентгеновскими телескопами и приборами для наблюдения за высокоэнергетическим гамма-излучением.

Главная сложность состоит в том, что ученым трудно точно определить, откуда поступает сигнал. Гамма-лучи нельзя собрать и сфокусировать обычными зеркалами, как видимый свет.

Используемый астрономами телескоп Fermi-LAT работает по другому принципу: внутри прибора гамма-фотон взаимодействует со слоями вольфрама и превращается в две частицы - электрон и позитрон.

Кремниевые сенсоры отслеживают их движение, помогая найти направление, откуда прилетел фотон.

Но чем меньше энергия гамма-лучей, тем сильнее эти частицы отклоняются от начального направления. У нижней границы диапазона - 20 мегаэлектронвольт - погрешность определения направления может достигать примерно 20 градусов.

Поэтому сложно понять, поступают ли сигналы от одного объекта, нескольких соседних источников или фонового излучения.

Карта всего неба, составленная по данным Fermi-LAT (источник: FERMI-LAT/NASA )

Что вошло в новый каталог 2FLE?

Чтобы исследовать этот диапазон, ученые проанализировали данные телескопа Fermi-LAT за 14 лет.

После извлечения периодов со сбоями и недостаточно качественными наблюдениями для анализа осталось примерно 10,3 года данных. Их обработали с помощью статистических методов, помогающих отделить сигналы космических объектов от фонового излучения.

В результате исследователи составили каталог 2FLE, в который вошли 450 источников гамма-излучения в диапазоне 20-200 мегаэлектронвольт. Это более чем вдвое превышает результат предыдущего каталога 2018: тогда удалось обнаружить 198 объектов, но в более узком диапазоне энергий.

Для 377 источников ученые обнаружили соответствия среди объектов, которые уже наблюдали в других диапазонах излучения. Из них 325 расположены за пределами Млечного Пути, а 52 – в нашей галактике.

Среди объектов за пределами Млечного Пути чаще всего встречаются радиоквазары с плоским спектром - их обнаружили 218. Это очень яркие ядра далеких галактик, которые питаются энергией сверхмассивных черных дыр.

В Млечном Пути большинство идентифицированных источников составляют пульсары – быстровращающиеся нейтронные звезды. Кроме того, исследователи впервые связали гамма-излучение с шаровидным звездным скоплением M2.

Не пропустите: От ядерного реактора до 5G: что нужно NASA для постоянной базы на Луне

Какие загадки остались для будущих миссий?

Больше всего вопросов вызывают 73 источника, для которых не удалось найти ответчиков в других диапазонах излучения.

13 из них уже были в предыдущем каталоге гамма-источников, но их природу тогда не установили. Еще 60 объектов было обнаружено впервые, причем 38 из них излучают особо сильные сигналы.

Однако это не означает, что астрономы открыли 60 совершенно новых типов космических объектов. Некоторые сигналы могут возникать из-за наложения излучения нескольких источников, а часть объектов пока не удалось распознать по их излучению в других диапазонах.

Выяснить, что порождает эти сигналы, помогут новые наблюдения. В частности, в 2027 году NASA планирует запустить телескоп Compton Spectrometer and Imager (COSI).

Он будет исследовать смежный диапазон энергий - от 0,2 до 5 мегаэлектронвольт, что поможет дополнить результаты Fermi-LAT и лучше понять природу загадочных источников.