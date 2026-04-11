Астронавты миссии Artemis II снова на Земле: в NASA рассказали обо всех рисках посадки

Международная группа астронавтов успешно приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии в капсуле корабля Orion. Однако был большой риск, что возвращение на Землю станет проблематичным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Астронавты преодолели рекордное расстояние от Земли, которое ранее не достигал ни один человек. Предыдущий рекорд принадлежал миссии "Аполлон-13", установленный еще в 1970 году.
К счастью, полет прошел успешно и все системы сработали штатно. Сразу после приводнения командир корабля Рид Вайзман вышел на связь с центром управления полетами в Хьюстоне.
"Какое путешествие! Мы в норме. Четыре зеленых члена экипажа", - сказал Вайзман.
Это означает, что все четверо астронавтов находятся в отличной форме. В Космическом центре Джонсона царила напряженная тишина. Десятки журналистов ждали сигнала. Когда связь восстановилась после прохождения атмосферы Земли, зал взорвался аплодисментами.
Возвращение на Землю - самый опасный этап. Это сложнее, чем посадка самолета. Процесс начался на высоте 122 километров. "Орион" врезался в плотные слои атмосферы на огромной скорости.
За бортом происходило нечто невероятное - физические процессы разрывали молекулы воздуха. Вокруг капсулы образовалось пурпурное скопление плазмы, и оно полностью блокировало радиосвязь на долгие шесть минут.
Астронавты почувствовали сильное давление на грудь. Перегрузки достигали 4 G (четыре собственных веса на каждого человека). Температура снаружи была экстремальной. Представитель NASA Кенна Пелл объяснил масштабы испытаний:
Если бы что-то пошло не по плану, Orion перешел бы на аварийную траекторию. В таком случае экипаж испытал бы на себе 7,5 перегрузки.
Скорость была бешеной и превышала скорость звука в 30 раз. Жестокая физика торможения помогла сбросить темп. На высоте 7,6 километра раскрылись первые парашюты.
NASA нужно было четко зафиксировать GPS-координаты капсулы. Менеджер систем разведки Шон Куинн отметил, что это позволяет эвакуационной команде Integrity добраться до объекта за считанные минуты. Капсулу должны были найти в точке "Браво".
Астронавты не могут сразу отправиться на берег. Сначала команду пересадили на специальный плот «передний крыльцо». Затем их забрал вертолет. Конечная точка - корабль ВМС США USS John P. Murtha.
Весь процесс длился около двух часов. Почему так долго? Экипаж отключал системы Orion. Водолазы проверяли воду на наличие токсичного топлива или аммиака, а медики проводили первый осмотр прямо в капсуле.
Астронавты выходили по очереди. Первой была Кристина Кох. За ней - Виктор Гловер и Джереми Хансен. Последним корабль покинул командир Рид Вайзман.
В настоящее время все четверо исследователей находятся в безопасности и под наблюдением медиков. Этот полет открывает путь к следующему этапу программы - высадке людей на поверхность спутника.
