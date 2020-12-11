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Україна домовилася з Литвою про співробітництво щодо поставок вакцини від COVID

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 18:44
Україна домовилася з Литвою про співробітництво щодо поставок вакцини від COVID
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна домовилася з Литвою про співпрацю в питаннях поставок вакцини від коронавірусу. Також обговорювалася координація зусиль з метою пом'якшення наслідків пандемії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба провів онлайн-розмова з міністром закордонних справ Габриелюсом Ландсбергісом і привітав його зі вступом на посаду.

У рамках розмови міністри обговорили співпрацю в галузі міжнародної безпеки, а також в рамках Люблінського трикутника.

Кулеба також запросив Ландсбергіса відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що Україна і Європейський союз домовилися підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") за деякими видами продукції з доданою вартістю. Мова йде про електрообладнання, машини і механізми.

Також на цьому тижні Кулеба домовився про візит обраного президента Молдови Майї Санду в Україну в січні 2021 року.

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