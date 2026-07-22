Астероид Апофис пролетит мимо Земли: это увидят миллиарды людей

Параметры астероида и траектория пролета

Астероид Апофис получил свое имя в честь древнеегипетского бога тьмы и хаоса. Космическое тело имеет арахисообразную форму и диаметр около 450 метров в самой широкой части.

Первоначально объект происходил из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером, однако сейчас движется по орбите между Венерой и Землей, совершая полный оборот вокруг Солнца каждые 10,5 месяца.

По данным Планетарного общества, минимальное расстояние между Апофисом и Землей во время пролета составит около 30 600 километров. Это значительно дальше Международной космической станции, находящейся на низкой околоземной орбите, однако ближе высоты к геостационарным спутникам.

По оценкам ученых, вероятность столкновения Апофиса с Землей во время этого пролета или последующих 100 лет равна нулю.

Поскольку гравитационное поле Земли потенциально может изменить орбиту объекта или повлечь за собой структурные изменения на его поверхности, международное сообщество планирует детальный мониторинг события.

В частности, космический аппарат NASA OSIRIS-APEX совершит сближение с астероидом для исследования его структуры.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2029 год Международным годом осведомленности об астероидной угрозе и планетарной обороне.

Ученые представили новые карты, на которых показано, сколько людей будет находиться в зоне видимости астероида в каждый миг его семичасового пролета мимо Земли (изображение: eclipseatlas)

Читайте больше : Ядерная энергия и ИИ: NASA готовит беспрецедентную космическую миссию на Марс

Зоны видимости и условия для наблюдения

Пролет будет длиться около семи часов . В течение этого времени астероид будет виден как умеренно яркую точку, медленно перемещающуюся через созвездие на скорости, соразмерной скорости движения искусственного спутника.

Траектория полета Апофиса (изображение: eclipseatlas)

Возможность наблюдения зависит от географического расположения и времени суток:

В начале пролета объект смогут наблюдать до 4,5 млрд человек на территории Австралии и большинства стран Азии.

Пиковая фаза видимости приходится на середину траектории, когда Апофис будет доступен для наблюдения почти 5,7 млрд человек в Восточной Африке, Южной Европе, Азии, Австралии и на Ближнем Востоке.

На завершающем этапе в максимальной точке сближения астероид увидят около 1,9 миллиарда жителей в восточной части Южной Америки, Северной Африке и Европе.

Северная Америка является единственным континентом, где астероид не будет виден в ночном небе. Для наблюдения в других регионах следует найти безоблачное небо и пространство с низким уровнем искусственного освещения.