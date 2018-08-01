Ассанж готується залишити посольство Еквадору у Лондоні

Ассанж зважився на цей крок через погіршення стану здоров'я

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж готовий покинути посольство Еквадору у Лондоні, де він переховується від кримінального переслідування з 2012 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела.

Як зазначає видання, Ассанж зважився на цей крок через погіршення стану здоров'я. У найближчі тижні він готовий залишити будівлю посольства, де попередніх 6 років намагався уникнути звинувачень у згвалтуванні у Швеції та перспективи видачі США.

Повідомляється, що гарантій подальшої свободи засновника WikiLeaks немає. Його, як і раніше, можуть заарештувати у Великій Британії. Крім того, прокурори США можуть висунути йому звинувачення у розголошенні конфіденційної інформації.

Надалі в Ассанжа є кілька варіантів дій. Зокрема, він може вирушити у британську лікарню, спробувати втекти з Великої Британії чи оскаржити свій арешт у Верховному суді.

Раніше повідомлялось, що Еквадор скоро відмовить засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу в наданні притулку в посольстві в Лондоні і видасть його владі Великобританії.

Також спецпрокурор США Роберт Мюллер перевіряв заяви колишнього радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна про те, що він зустрічався в 2016 році з головою організації WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.