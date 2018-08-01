Ассанж готовится покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Ассанж решился на этот шаг из-за ухудшения состояния здоровья

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается от уголовного преследования с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Как отмечает издание, Ассанж решился на этот шаг из-за ухудшения состояния здоровья. В ближайшие недели он готов покинуть здание посольства, где предыдущих 6 лет пытался избежать обвинений в изнасиловании в Швеции и перспективы выдачи США.

Сообщается, что гарантий дальнейшей свободы основателя WikiLeaks нет. Его, как и раньше, могут арестовать в Великобритании. Кроме того, прокуроры США могут предъявить ему обвинения в разглашении конфиденциальной информации.

В дальнейшем у Ассанжа есть несколько вариантов действий. В частности, он может отправиться в британскую больницу, попробовать убежать из Великобритании или обжаловать свой арест в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что Эквадор скоро откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и видаст его властям Великобритании.

Также спецпрокурор США Роберт Мюллер проверял заявления бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна о том, что он встречался в 2016 году с председателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем.