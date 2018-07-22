Еквадор має намір видати Ассанжа владі Великобританії

Еквадор відмовить засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу в наданні притулку в посольстві в Лондоні

Еквадор скоро відмовить засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу в наданні притулку в посольстві в Лондоні і видасть його владі Великобританії. Про це повідомило видання The Intercept, посилаючись на джерело, близьке до эквадорскому МЗС і канцелярії президента країни.

Видання повідомляє, що президент Еквадору Ленін Моренно, який в даний час знаходиться з візитом у Лондоні, "близький до досягнення угоди, якщо вже не уклав його, про видачу Ассанжа Великобританії".

Зазначено, що відмова в наданні притулку і фізична видача може відбутися вже наступного тижня.

Як відомо, Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні в 2012 році. Він не може покинути його територію, оскільки буде одразу затриманий британською поліцією за відмову з'явитися до суду у 2012 році. Видачі Ассанжа домагаються США, де йому загрожує покарання за розголошення секретних даних держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Еквадор надав громадянство засновника порталу WikiLeaks Джуліану Ассанжу.