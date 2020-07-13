"Ашан" повідомляє про рейдерство ділянок в Одеській області та просить владу розібратись

Фото: "Ашан" (biz.censor.net.ua)

За позовами компанії вже відкрито три кримінальні справи, дві з них стосуються незаконних дій з боку АРМА

Інвестиційні плани "Ашан Рітейл Україна" в Одеській області були зірвані через упередженість дій АРМА щодо трьох ділянок, які компанія придбала ще у 2013 році. Група компаній "Ашан" вбачає у діях посадовців власний комерційний інтерес й просить владу звернути увагу на цю ситуації й захистити міжнародних інвесторів в цілому.

Про це повідомили представники компанії під час прес-конференції на тему "Як інвестувати в Україну керуючись законом: рейдерство і способи юридичної протидії" в "Інтерфакс-Україна".

"У 2013 році "Ашан Рітейл Україна спільно з "Сітрас Україна" придбали ділянки в Одеській області загальною площею майже 27 га, з подальшою метою побудувати там багатофункціональний комплекс. Були куплено дві компанії, у статутному капіталі яких знаходилися ці ділянки. Перед купівлею – було здійснено усі юридичні перевірки, і ризиків виявлено не було. Втім, через три роки після придбання почалися події, які стали передтечею того, що сталось далі", - повідомив юридичний директор компанії "Ашан Рітейл Україна" Руслан Дубас.

За його словами, у 2016 році порушується кримінальна справа стосовно того, чи правильно взагалі були виділені ці земельні ділянки ще до моменту придбання їх "Ашан Рітейл Україна".

"Розслідування триває ще досі, найбільшим досягненням якого став арешт цих ділянок. На одному з етапів розслідування слідчі вирішили передати їх в управління АРМА", - додає Руслан Дубас.

Він також повідомив, що після передачі ділянок у розпорядження АРМА у квітні 2019 року, вже у липні 2019 – були укладені договори про купівлю і продаж цих ділянок. Покупцем виступила компанія "Пелучо", яка була зареєстрована незадовго до цієї угоди зі статутним капіталом у 5 тис. грн. Власником компанії є колишній працівник АРМА, що, за словами Руслана Дубаса, ставить під сумнів неупередженість дій АРМА.

В компанії наголошують, що за найменшою ринковою оцінкою, загальна вартість цих трьох ділянок складає близько 220 млн грн. Тоді як АРМА продала ділянки - за 9 млн грн. У зв’язку з цим, за позовами компанії відкрито три кримінальні справи, дві з них стосуються незаконних дій з боку АРМА.

"Усі три провадження об'єднані й розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Крім того, компаніями були подані позови Господарському суду щодо визнання недійними електронних торгів й договір куплі-продажів й витребування майна", - повідомила юрист девелоперської компанії "Сітрас Україна", яка виступає співінвестором цього проекту, Марта Орленко.

Вона також повідомила, що проект, про який йде мова, передбачав побудову в Одеській області великого торгово-розважального комплексу, який включав би - торгівельний центр, гіпермаркет, рітейл парк, велику розважальну складову та океанаріум, орендна площа яких перевищує 100 тис. кв.м орендних площ.

"Проект передбачав створенні близько 3 тисяч робочих місяць й появу світових брендів, які раніше не були представлені в регіоні. Крім того, "Ашан Рітейл Україна" й "Сітрас Україна" вже інвестували в цей проект близько 210 млн грн ", - додала Марта Орленко.

Радник з економічних питань "Ашан Рітейл Україна" Володимир Михайловський зазначив, що наразі компанія витрачає величезні сили на те, щоб вирішити це питання і повернути "Ашану" те, що було придбано законним шляхом.

"Через ситуацію, що склалась, ми не можемо зробити нові робочі місця в цьому регіоні, оскільки понад рік займаємось тяганиною, яка ніяк не може завершитись. Ми сподіваємось, що держава зверне увагу на цю проблему, адже це дуже важливе питання. Міжнародний інвестор має відчувати себе захищено в Україні. Ми сподіваємось, що рішення буде вирішено і в рамках правового поля, справедливо й неупереджено. Сьогодні з цим стикнувся "Ашан", а завтра може будь-який інший інвестор. Але ми не будемо опускати руки, й маємо намір до кінця захищати свої права та кошти, які були вкладені в цей проект", - підсумував Володимир Михайловський.

Нагадаємо, "Ашан Рітейл Україна"- міжнародна компанія роздрібної торгівлі. В Україні "Ашан" присутній з 2008 року та є мультиформатним рітейлером, що має 26 магазинів в 9 містах - гіпермаркети, супермаркети, магазини біля дому, а також е-комерцію.

"Сітрас Україна" - компанія Ceetrus заснована в 1976, представлена в 10 країнах світу, в управлінні 295 комерційних об'єктів. В Україні компанія займається управлінням 7 торговими галереями в Києві й Львові, рітейл парком "Петрівка", а також наданням професійних послуг у сфері нерухомості.