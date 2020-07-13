"Ашан" сообщает о рейдерстве участков в Одесской области и просит власть разобраться

Фото: "Ашан" (biz.censor.net.ua)

По искам компании уже открыто три уголовных дела, два из них касаются незаконных действий со стороны АРМА

Инвестиционные планы "Ашан Ритейл Украина" в Одесской области были сорваны из-за предвзятости действий АРМА в отношении трех участков, которые компания приобрела еще в 2013 году. Группа компаний "Ашан" усматривает в действиях должностных лиц собственный коммерческий интерес и просит власть обратить внимание на эту ситуации и защитить международных инвесторов в целом.

Об этом сообщили представители компании во время пресс-конференции на тему "Как инвестировать в Украину руководствуясь законом: рейдерство и способы юридического противодействия" в "Интерфакс-Украина".

"В 2013 году "Ашан Ритейл Украина совместно с "Ситрас Украина" приобрели участки в Одесской области общей площадью около 27 га, с последующей целью построить там многофункциональный комплекс. Были куплены две компании, в уставном капитале которых находились эти участки. Перед покупкой – были осуществлены все юридические проверки, и рисков выявлено не было. Впрочем, через три года после приобретения начались события, которые стали первопричиной того, что случилось дальше", - сообщил юридический директор компании "Ашан Ритейл Украина" Руслан Дубас.

По его словам, в 2016 году возбуждается уголовное дело в отношении того, правильно ли вообще были выделены эти земельные участки еще до момента приобретения их "Ашан Ритейл Украина".

"Расследование продолжается до сих пор, самым большим достижением которого стал арест этих участков. На одном из этапов расследования следователи решили передать их в управление АРМА", - добавляет Руслан Дубас.

Он также сообщил, что после передачи участков в распоряжение АРМА в апреле 2019 года, уже в июле 2019 – были заключены договора о покупке и продаже этих участков. Покупателем выступила компания "Пелучо", которая была зарегистрирована незадолго до этой сделки с уставным капиталом в 5 тыс. грн. Владельцем компании является бывший работник АРМА, что, по словам Руслана Дубаса, ставит под сомнение беспристрастность действий АРМА.

В компании отмечают, что по наименьшей рыночной оценке, общая стоимость этих трех участков составляет около 220 млн грн. Тогда как АРМА продала участки - за 9 млн грн. В связи с этим, по искам компании открыто три уголовных дела, два из них касаются незаконных действий со стороны АРМА.

"Все три производства объединены и расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины. Кроме того, компаниями были поданы иски в Хозяйственный суд относительно признания недействительными электронных торгов и договор купли-продажи и истребования имущества", - сообщила юрист девелоперской компании "Ситрас Украина", которая выступает соинвестором этого проекта, Марта Орленко.

Она также сообщила, что проект, о котором идет речь, предусматривал построение в Одесской области крупного торгово-развлекательного комплекса, который включал бы в себя - торговый центр, гипермаркет, ритейл парк, большую развлекательную составляющую и океанариум, арендная площадь которых превышает 100 тыс. кв.м арендных площадей.

"Проект предусматривал создание около 3 тысяч рабочих месяц и появление мировых брендов, которые ранее не были представлены в регионе. Кроме того, "Ашан Ритейл Украина" и "Ситрас Украина" уже инвестировали в этот проект около 210 млн грн", - добавила Марта Орленко.

Советник по экономическим вопросам "Ашан Ритейл Украина" Владимир Михайловский отметил, что сейчас компания тратит огромные силы на то, чтобы решить этот вопрос и вернуть "Ашану" то, что было приобретено законным путем.

"Из-за ситуации, что сложилась, мы не можем сделать новые рабочие места в этом регионе, поскольку более года занимаемся волокитой, которая никак не может завершиться. Мы надеемся, что государство обратит внимание на эту проблему, ведь это очень важный вопрос. Международный инвестор должен чувствовать себя защищено в Украине. Мы надеемся, что решение будет принято в рамках правового поля, справедливо и беспристрастно. Сегодня с этим столкнулся "Ашан", а завтра может любой другой инвестор. Но мы не будем опускать руки, и намерены до конца защищать свои права и средства, которые были вложены в этот проект", - подытожил Владимир Михайловский.

Напомним, "Ашан Ритейл Украина"- международная компания розничной торговли. В Украине "Ашан" присутствует с 2008 года и является мультиформатным ритейлером, который имеет 26 магазинов в 9 городах - гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, а также е-коммерции.

"Ситрас Украина" - компания Ceetrus основана в 1976, представлена в 10 странах мира, в управлении 295 коммерческих объектов. В Украине компания занимается управлением 7 торговыми галереями в Киеве и Львове, ритейл парком "Петровка", а также предоставлением профессиональных услуг в сфере недвижимости.