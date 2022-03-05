Артобстріл Ірпеня та Білої Церкви: розпочато розслідування
Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами артобстрілів Ірпеня та Білої Церкви. Розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.
За даними слідства, 5 березня російські військові завдали авіаційного удару з винищувача по приватному сектору міста Ірпінь. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Також окупаційні війська підірвали залізничні колії біля залізничного вокзалу Ірпеня, звідки планувалася Евакуація мирного населення. Через обстріли також пошкоджено храм Пресвятої Богородиці.
Крім того, 5 березня в результаті авіаударів окупаційними військами по місту Біла Церква пошкоджено близько 20 житлових будинків.
Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.