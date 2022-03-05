ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Артобстріл Ірпеня та Білої Церкви: розпочато розслідування

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 16:43
Артобстріл Ірпеня та Білої Церкви: розпочато розслідування Фото: прокуратура почала розслідування за фактом артобстрілів Ірпеня та Білої Церкви (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами артобстрілів Ірпеня та Білої Церкви. Розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

За даними слідства, 5 березня російські військові завдали авіаційного удару з винищувача по приватному сектору міста Ірпінь. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Також окупаційні війська підірвали залізничні колії біля залізничного вокзалу Ірпеня, звідки планувалася Евакуація мирного населення. Через обстріли також пошкоджено храм Пресвятої Богородиці.

Крім того, 5 березня в результаті авіаударів окупаційними військами по місту Біла Церква пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Біла Церква Ирпень
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна