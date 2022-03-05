Артобстрел Ирпеня и Белой Церкви: начато расследование

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам артобстрелов Ирпеня и Белой Церкви. Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, 5 марта в результате авиаударов оккупационными войсками по городу Белая Церковь повреждено около 20 жилых домов.

Также оккупационные войска взорвали железнодорожные пути у железнодорожного вокзала Ирпеня, откуда планировалась эвакуация мирного населения. Из-за обстрелов также поврежден храм Пресвятой Богородицы.

По данным следствия, 5 марта российские военные нанесли авиационный удар с истребителя по частному сектору города Ирпень. В результате обстрела повреждены жилые дома.

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