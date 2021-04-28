Артилерійські і танкові снаряди: СБУ в Луганській області виявила схрони зі зброєю бойовиків

Служба безпеки України (СБУ) виявила у Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Зловмисники заклали їх влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів. Так, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили:
У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:
Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Фото: вилучені снаряди (ssu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що СБУ виявила в Луганській області схованку бойовиків "ЛНР" зі зброєю і боєприпасами. Серед вилученого протитанкові комплекси, гранати, велика кількість патронів.
РБК-Україна писало, що СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі.