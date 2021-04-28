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Артилерійські і танкові снаряди: СБУ в Луганській області виявила схрони зі зброєю бойовиків

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) виявила у Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Зловмисники заклали їх влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів. Так, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили:

  • 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;
  • 30 гранатометних пострілів;
  • 3 реактивні протитанкові гранати;
  • понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.

У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:

  • 10 підривників;
  • гранатометний постріл;
  • гранату Ф-1;
  • майже 800 набоїв.

Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Фото: вилучені снаряди (ssu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що СБУ виявила в Луганській області схованку бойовиків "ЛНР" зі зброєю і боєприпасами. Серед вилученого протитанкові комплекси, гранати, велика кількість патронів.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі.

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