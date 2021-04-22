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СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі

Новость на русском → Волноваський район, Четвер 22 квітня 2021 12:52
СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" в ході контрдиверсійної операції на Донбасі Фото: СБУ провела контрдиверсійні заходи у Волноваському районі (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Співробітник Служби безпеки України провели контрдиверсійні заходи у Волноваському районі Донецької області. В рамках операції було викрито 10 бойовиків "ДНР", виявлено схрон з мінами та встановлено двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили місця проживання учасників угруповань "ДНР". Вони нині входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

"Зараз перевіряється інформація про їх причетність до активного збройного опору силам АТО / ООС. У разі підтвердження даних, по них будуть відкриті кримінальні провадження", - повідомили в СБУ.

При цьому у квартирі одного з бойовиків виявили схованку з 4 протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кг.

"За оперативними даними, зловмисник планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території регіону", - пояснили в СБУ.

Крім цього перевіряється інформація про діяльність двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року у Донецькій області.

За встановленими фактами вирішується питання про порушення кримінальних проваджень.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала в районі операції Об'єднаних сил учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР".

Також повідомлялося, що недавно у Луганській області виявили склад зброї, який бойовики "ЛНР" заклали ще в 2014 році.

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