Оккупанты из артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области: один человек ранен

В пятницу, 21 апреля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области. В результате вражеских атак был ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 4 приграничных общин. Зафиксировано 114 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.

В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области по артиллерии и гранатометам.

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