Оккупанты из артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области: один человек ранен
Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
В пятницу, 21 апреля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области. В результате вражеских атак был ранен один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 4 приграничных общин. Зафиксировано 114 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.
- Хотинская община: утром по окраине села Кондратовка Хотинской общины враг бил из артиллерии - 4 "прилета". В результате обстрела ранено 1 гражданское лицо. Также повреждено помещение школы;
- Шалыгинская община: по территории общины россияне совершили артиллерийский обстрел - 8 "прилетов";
- Белопольская община: враг по территории общины совершил 7 обстрелов в течение дня: бил из гранатометов (АГС) - 69 "прилетов" и минометов - 29 "прилетов";
- Новослободская община: был артобстрел общины - 4 "прилета".
Напомним, что сегодня российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.
В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли две общины в Сумской области по артиллерии и гранатометам.
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