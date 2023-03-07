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Артиллерия и минометы. Оккупанты нанесли 45 ударов по двум громадам в Сумской области

Фото: Оккупанты нанесли 45 ударов по двум общинам в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли две общины в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 2 территориальных общин области. Было зафиксировано 45 прилетов - из минометов и артиллерии:

  • Белопольская община: сегодня по территории общины совершен минометный обстрел - 8 "прилетов";
  • Эсманская община: россияне били из артиллерии - 27 "прилетов" и минометов - 10 прилетов.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничье Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

Напомним, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.

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