"Артек" и поездки за границу: где украинские дети могут бесплатно отдохнуть в 2025 году

В Украине летом 2025 года около 150 тысяч детей смогут бесплатно отдохнуть в лагерях - благодаря государственным и местным программам, а также международной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы подкомитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики Ирины Борзовой в эфире телемарафона.

Кто и куда сможет поехать

14 тысяч детей отправятся в государственный лагерь "Артек" - из бюджета на это предусмотрено 315 миллионов гривен. Лагерь имеет современный медцентр и доступен для детей с инвалидностью.

Более 10 тысяч детей из малообеспеченных семей оздоровятся через программу "еОздоровление". На каждого ребенка начисляется 15 890 гривен.

Около 50 тысяч детей отдохнут за границей за счет принимающей стороны. Еще десятки тысяч детей поедут в лагеря благодаря региональным программам.

"Наш приоритет - дети из самых уязвимых категорий: сироты, дети погибших защитников, ВПЛ, дети из прифронтовых регионов", - подчеркнула Борзова.

Как воспользоваться программой "еОздоровление"

Программой "еОздоровление" могут воспользоваться дети в возрасте 7-18 лет из малообеспеченных семей, в том числе дети с инвалидностью, которые способны к самообслуживанию.

Программа работает по принципу "деньги ходят за ребенком" - родители получают 15 890 гривен на специальную карточку, самостоятельно выбирают лагерь и оплачивают путевку.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Получить оповещение в "Дії", Приват24 или от соцзащиты. Также можно проверить право участия по этой ссылке.

Получить оповещение в "Дії", Приват24 или от соцзащиты. Также можно проверить право участия по этой ссылке. Шаг 2. Открыть карту "еОздоровление" в "ПриватБанке".

Открыть карту "еОздоровление" в "ПриватБанке". Шаг 3. Получить средства (15 890 гривен на одного ребенка, для всех детей в семье, которые имеют право).

Получить средства (15 890 гривен на одного ребенка, для всех детей в семье, которые имеют право). Шаг 4. Выбрать заведение из госреестра лагерей.

Выбрать заведение из госреестра лагерей. Шаг 5. Связаться с руководителем лагеря, получить подтверждение о приеме ребенка.

Связаться с руководителем лагеря, получить подтверждение о приеме ребенка. Шаг 6. По прибытии ребенка в лагерь оплатить путевку карточкой.

Важно помнить, что услуга действует только один раз в год и только для тех, кто еще не получал путевку за счет госбюджета.

Где узнать больше

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