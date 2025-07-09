"Артек" і поїздки за кордон: де українські діти можуть безкоштовно відпочити у 2025 році

В Україні влітку 2025 року близько 150 тисяч дітей зможуть безкоштовно відпочити в таборах - завдяки державним і місцевим програмам, а також міжнародній підтримці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови підкомітету Верховної Ради з питань молодіжної політики Ірини Борзової в ефірі телемарафону.

Хто і куди зможе поїхати

14 тисяч дітей вирушать у державний табір "Артек" - з бюджету на це передбачено 315 мільйонів гривень. Табір має сучасний медцентр і доступний для дітей з інвалідністю.

Понад 10 тисяч дітей з малозабезпечених сімей оздоровляться через програму "єОздоровлення". На кожну дитину нараховується 15 890 гривень.

Близько 50 тисяч дітей відпочинуть за кордоном коштом приймаючої сторони. Ще десятки тисяч дітей поїдуть у табори завдяки регіональним програмам.

"Наш пріоритет - діти з найвразливіших категорій: сироти, діти загиблих захисників, ВПО, діти з прифронтових регіонів", - наголосила Борзова.

Як скористатися програмою "єОздоровлення"

Програмою "єОздоровлення" можуть скористатися діти віком 7-18 років з малозабезпечених родин, зокрема діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування.

Програма працює за принципом "гроші ходять за дитиною" - батьки отримують 15 890 гривень на спеціальну картку, самостійно обирають табір і оплачують путівку.

Покрокова інструкція:

Крок 1. Отримати сповіщення в "Дії", Приват24 або від соцзахисту. Також можна перевірити право участі за цим посиланням.

Отримати сповіщення в "Дії", Приват24 або від соцзахисту. Також можна перевірити право участі за цим посиланням. Крок 2. Відкрити картку "єОздоровлення" у "ПриватБанку".

Відкрити картку "єОздоровлення" у "ПриватБанку". Крок 3. Отримати кошти (15 890 гривень на одну дитину, для всіх дітей у родині, які мають право).

Отримати кошти (15 890 гривень на одну дитину, для всіх дітей у родині, які мають право). Крок 4. Обрати заклад із держреєстру таборів.

Обрати заклад із держреєстру таборів. Крок 5. Зв’язатися з керівником табору, отримати підтвердження про прийом дитини.

Зв’язатися з керівником табору, отримати підтвердження про прийом дитини. Крок 6. Після прибуття дитини до табору оплатити путівку карткою.

Важливо пам’ятати, що послуга діє лише один раз на рік і тільки для тих, хто ще не отримував путівку коштом держбюджету.

Де дізнатися більше

З питань безкоштовних путівок звертайтеся до: