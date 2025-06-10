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Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025

Вторник 10 июня 2025 12:25
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Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025 Какие цены на летние лагеря в 2025 году (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С приходом лета родители по всей Украине массово ищут, где и как оздоровить ребенка на каникулах. После учебного года дети мечтают о новых знакомствах, приключениях, прогулках на природе и немного свободы от гаджетов. А родители - о безопасности, уходе и развитии ребенка. Все это обычно обещают лагеря.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят летние лагеря в 2025 году.

Сколько стоят лагеря возле моря

Стоимость детского лагеря в Одесской области стартует от 10 тысяч гривен за 10 дней. В программе предусмотрен отдых на море, в бассейне, спортивные активности и программы развития. Некоторые лагеря предлагают диетическое или вегетарианское питание.

Дневной лагерь (без ночевки) в Одессе при частной школе "Мрия" предлагают отдых по цене 18 тысяч гривен за 12 дней. Программа включает купание и разнообразные активности.

NEMO Camp в Одессе имеет две программы отдыха для детей. Дневной лагерь на 10 суток (без проживания) стоит 25 тысяч гривен, с проживанием на 7 дней - 30 тысяч гривен.

Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025

Стоимость отдыха возле моря (скриншот)

Какие цены на отдых в Карпатах

10-дневный отдых в Карпатах стоит от 16 800 тысяч гривен с ребенка. В программах предлагают небольшие походы, рафтинг, конные прогулки, посещение музеев, спортивные развлечения, купание в бассейне, квесты и костюмированные вечеринки. План активностей отличается для каждой возрастной группы.

Некоторые лагеря предоставляют скидки 10-15% для детей, которые уже не первый год отдыхают у них. Бронировать такой отдых следует заранее, ведь Карпаты пользуются большим спросом, особенно летом.

Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025Цены на летние лагеря в Карпатах (скриншот)

Во сколько обойдется лагерь под Киевом

Летний отдых в лесу, на берегу четырех озер в детском лагере "Карамель" под Киевом стоит от 16 тысяч гривен за 10 дней.

Детский лагерь "Пролисок" в Конча-Заспе предлагает 12-дневный отдых за 15 тысяч гривен. В программе мастер-классы, концерты и разнообразные выступления, купание в озере, квесты, тренинги по развитию и игры.

В лагере "Шоколад" отдых в течение 12 дней обойдется в 20 500 гривен с ребенка. Кемпинг расположен в лесной зоне возле озера.

Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025

Стоимость обучения под Киевом (скриншот)

Сколько стоит отдых за границей

Также есть немало предложений отдыха за границей. Например, англоязычный кемпинг на 10 дней в Хорватии стоит 1,5 тысячи евро. В стоимость не входит дорога до лагеря.

В Польше 10 дней англоязычного летнего лагеря в горном Закопане стоит 740 евро, при условии раннего бронирования, обычная цена - 790 евро. Здесь отдых можно совместить с обучением, одновременно подтянув английский язык.

Болгария предлагает отдых возле моря по цене от 430 евро за 9 дней. Во второй половине августа цены падают еще ниже.

Летний лагерь в Греции обойдется от 750 евро за 9 дней, в стоимость уже входит дорога в обе стороны.

Каникулы в горах, на море или под Киевом. Сколько стоят летние лагеря 2025

Стоимость лагерей в Болгарии (скриншот)

Ранее мы писали о том, какие пляжи в Украине признали опасными для отдыха.

Читайте также о том, что в Киеве не планируют официально открывать пляжный сезон-2025 из-за войны, однако зоны отдыха у воды остаются доступными. Городские власти уже начали проверку пляжей на безопасность. Летом там будут тестировать воду и песок, а в случае опасности будут устанавливать предупредительные знаки о запрете купания.

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