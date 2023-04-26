"Арсенал" Зинченко проиграл "Ман Сити" ключевой матч чемпионской гонки АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 – Холдинг, 86

Очная встреча двух лидеров Премьер-лиги на "Этихаде" должна была определить однозначного фаворита на финальный отрезок сезона. По потерянным очкам "горожане" стали теневым лидером еще до матча. Так что этот статус команда Пепа Гвардиолы взялась подтвердить в дебюте.

На 7-й минуте "Сити" классно вышел из-под высокого прессинга "канониров". В центре поля Холанд сумел в борьбе принять мяч и отдать на ход Де Брюйне. Зато бельгиец обошел защитника и из-за пределов штрафной роскошно уложил мяч в ближний угол.

"Арсенал" по инерции еще поконтролировал мяч какое-то время, но потом полностью отдал инициативу хозяевам. То и дело "горожане" нагнетали опасность у ворот лондонцев, а забили благодаря стандарту. Перед перерывом Де Брюйне подал штрафной на дальнюю штангу, откуда Стоунз головой отправил мяч в сетку.

Окончательно добил "Арсенал" тот же Де Брюйне на старте второй половины. Хавбек снова получил пас от Холанда и хладнокровно пробил из-под защитника мимо Рэмсдейла. Финальные 35+ минут фактически превратились в формальность.

Тренерские штабы обеих команд провели серию замен, чтобы предоставить отдых лидерам. В неоптимальных составах "канониры" снова выровняли игру и сумели размочить счет. Под занавес поединка Холдинг из пределов штрафной "Ман Сити" мощным ударом пробил Эдерсона. Но в добавленное время свой дежурный гол забил Холанд – 4:1 в итоге.

"Арсенал" остался в лидерах первенства. Лондонцы имеют в активе 75 очков (33 матча). Манкунианцы набрали на два пункта меньше, но провели на два поединка меньше. В следующем туре "канониры" будут иметь дерби из "Челси", а "горожане" поедут в столицу на матч с "Фулхэмом".