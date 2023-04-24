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Германия объявила о спарринге со сборной Украины: когда и где состоится матч

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Бремен, Понедельник 24 апреля 2023 15:25
Германия объявила о спарринге со сборной Украины: когда и где состоится матч Фото: "Сине-желтые" никогда не побеждали сборную Германии (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорцив

Контрольный поединок против национальной команды Украины летом анонсировал Немецкий футбольный союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Германия – Украина состоится 12 июня. Товарищеская встреча состоится на "Везерштадионе" в Бремене. Время начала поединка определят позже.

Для немецкой сборной матч против "сине-желтых" будет особенным. Летний спарринг будет 1000-м матчем в более чем столетней истории Бундестима. Четырехкратные чемпионы мира посредством контрольных поединков готовятся к домашнему Евро-2024. На правах хозяйки Германия получила путевку на турнир без квалификации.

В свою очередь сборная Украины стартовала в отборе с поражения Англии (0:2). После спарринга против немцев "сине-желтые" сыграют следующие два матча квалификации – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

История противостояний сборных Германии и Украины насчитывает 8 матчей. Безусловное преимущество на стороне немецкой команды – 5 побед, 3 ничьих. В последний раз пути национальных команд пересекались в Лиге наций 2020/21. Тогда Бундестим дважды победил (2:1, 3:1).

К слову, в субботу "Шахтер" разошелся миром с "Динамо" в Классическом УПЛ.

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