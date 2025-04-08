"Арсенал" - "Реал", "Бавария" - "Интер": полное расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

8 апреля, после почти месячно перерыва (последние игры 1/8 финала состоялись 12 марта) возвращается Лига чемпионов. Во вторник будут сыграны два первых четвертьфинальных поединка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Только восемь команд остались в гонке за самый престижный клубный трофей континента.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

"Арсенал" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Бавария" (Германия) - "Интер" (Италия)

ПСЖ (Франция) - "Астон Вилла" (Англия)

"Барселона" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия)

Сегодня на поле выйдут соперники из первой и второй пары. Оба матча - в Лондоне и Мюнхене - состоятся параллельно и начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Футбольный вечер начнется с предматчевой студии в 21:00. Матч "Арсенал" - "Реал" будут комментировать Александр Новак и Виталий Кравченко. На поединке "Бавария" - "Интер" будут работать Владимир Кобельков и Виталий Похвала.

Анонс матчей 8 апреля

Поединок "Арсенал" - "Реал" мог бы стать украинским дерби в четвертьфинале ЛЧ, хотя встреча на поле голкипера "сливочных" Андрея Лунина и защитника "канониров" Александра Зинченко с самого начала выглядела маловероятной. Теперь известно, что она не состоится точно.

Украинский вратарь получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" и не попал в заявку своей команды на поединок ЛЧ. Прогнозируется, что место в воротах мадридцев займет основной вратарь Тибо Куртуа, который уже готов вернуться на поле, а его дублером будет 19-летний Фран Гонсалес. Именно он провел поединок против "Валенсии" (1:2) в рамках Ла Лиги в субботу.

Для "Арсенала" - ЛЧ остается единственным турниром, в котором клуб сохраняет шанс на победу. Из Кубка Англии и Кубка лиги "канониры" вылетели, а в АПЛ уже нереально догнать ушедший в отрыв "Ливерпуль".

"Реал" ранее в плей-офф ЛЧ без особых проблем одолел "Манчестер Сити" и скандально прошел "Атлетико". Сейчас действующий обладатель трофея все еще остается одними из главных фаворитов на выход в финал в своей турнирной сетке. Однако четыре пропущенных на "Сантьяго Бернабеу" в Кубке Испании и поражение от "Валенсии" в чемпионате - заставляют фанатов "сливочных" нервничать перед четвертьфиналом.

"Арсенал" уже выбивал "Реал" из чемпионской лиги в единственном в их истории еврокубковом противостоянии. Произошло это в 1/8 финала ЛЧ-2005/06. Тогда "канониры" победили в первом матче в Мадриде (1:0), а ответная игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.

Матч "Реал" - "Арсенал" в 2006-м (фото: arsenal.com)

"Бавария" - "Интер". Оба клуба в своих национальных чемпионатах уверенно шагают к очередным титулам. В отличие от соперников из первой пары, они имеют немалую историю встреч в самом престижном еврокубковом турнире: провели между собой 9 матчей, 5 из которых выиграла "Бавария", 4 - "Интер", а еще один завершился вничью.

Команды, в частности, играли между собой в финале сезона-2009/10: тогда "Интер" победил со счетом - 2:0. Впрочем, в последнем противостоянии победу праздновал мюнхенский клуб - в групповом раунде ЛЧ-2022/23 немцы победили "нерадзурри" дома и на выезде с одинаковым результатом - 2:0. Но и тогда до финала дошли именно миланцы, которые уступили в решающей игре "Манчестер Сити" - 0:1.