Фиаско "Реала" без Лунина, Забарный и Цыганков продолжили неутешительные серии: как сыграли украинцы в топ-лигах в субботу

Не очень удачной выдалась суббота для "украинских" клубов в ведущих лигах континента. Ни одной победы и продолжение двух не очень приятных серий.

О том, как сыграли команды отечественных футболистов - в обзоре РБК-Украина .

5 апреля очередные матчи провели пять коллективов, в составах которых выступают игроки национальной сборной нашей страны. Они состязались в рамках английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

АПЛ, 31-й тур

"Эвертон" - "Арсенал" - 1:1

Голы: Ндиайе, 49 (пенальти) - Троссар, 34

"Вест Хэм" - "Борнмут" - 2:2

Голы: Фюллькруг, 61, Боуэн, 66 - Эванилсон, 38, 79

"Украинское дерби" в чемпионате Англии прошло без украинцев. В матче "Эвертон" - "Арсенал" в составе хозяев отсутствовал из-за травмы защитник Виталий Миколенко. Его соотечественник Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных "канониров".

Подопечные Микеля Артеты не смогли одержать победу на выезде, несмотря на то, что открыли счет 34-й минуте благодаря точному удару Троссара. Уже на старте второго тайма "ириски" заработали пенальти, который уверенно реализовал Ндиайе. Таким образом "Арсенал" потерял важные очки в чемпионской гонке. Сейчас его отставание от лидера - "Ливерпуля" составляет уже 11 очков. И это при том, что подопечные Арне Слота свой матч в текущем туре еще не сыграли: 6 апреля они проведут встречу на выезде с "Фулхэмом". "Эвертон", получив один балл, поднялся с 15-го на 14-е место.

"Борнмут" Ильи Забарного в шестой раз подряд не смог выиграли в АПЛ. "Вишни" играли на выезде с "Вест Хэмом". Гости открыли счет, затем преимущество мог удвоить Забарный. На 43-й минуте после подачи с углового украинец пробил головой, но мяч попал в перекладину.

Во втором тайме "молотобойцы" за пять минут сравняли счет и вышли вперед. Спас "Борнмут" бразилец Эванилсон, который на 79-й минуте оформил дубль. В таблице АПЛ команда Забарного пока поднялась на одну строчку и идет 9-й.

Испания, Ла Лига, 30-й тур

"Жирона" - "Алавес" - 0:1

Гол: Висенте, 61

"Реал" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Винисиус, 50 - Диакаби, 15, Дуро, 90+6

Нереализованный пенальти: Винисиус (Р), 13

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Испании - "Жирона" вновь потерпела неудачу, продлив свою безвыигрышную серию в Ла Лиге уже до восьми матчей. Каталонская команда дома уступила аутсайдеру - "Алавесу" со счетом - 0:1. Решающим стал гол Висенте на 61-й минуте.

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков начинал матч на скамейке запасных, появился на поле на 68-й минуте, но ничем особенным не запомнился. Также в запасе каталонцев весь поединок провел еще один украинец - голкипер Владислав Крапивцов. "Жирона" пока осталась на 13-м месте в таблице чемпионата.

Несмотря на ожидания не вышел на поле в составе мадридского "Реала" Андрей Лунин. Травма таки не позволила ему встать в ворота в матче с "Валенсией". Поскольку травмирован также Тибо Куртуа, "пост номер один" доверили третьему голкиперу команды - 19-летнему Франу Гонсалесу.

У "Реала" в этой игре все не сложилось с самого начала. На 13-й минуте Винисиус с пенальти не смог переиграть грузинского вратаря "Валенсии" Мамардашвили. А уже в следующей атаке соперники открыли счет. На старте второго тайма Винисиус исправил свою ошибку и сравнял счет. Но "Реал" так сильно хотел вырвать победу, что пропустил сам. "Валенсия" забила решающий гол на 90+6 минуте.

"Сливочные" остались вторыми в таблице чемпионата Испании. Отставание от "Барселоны" составляет три пункта, но каталонцы свой матч 30-го тура сыграют завтра.