"Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридские футбольные гранды "Реал" и "Атлетико" сошлись в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Оба коллектива показали игру, достойную финала, но дальше прошел лишь один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, ответный матч

"Атлетико" - "Реал" - 1:0, по пенальти - 2:4 (первый матч - 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Незабитый пенальти: Винисиус (Р), 70 (выше ворот)

27 секунд хватило "Атлетико", чтобы восстановить равновесие по итогам двух игр. Первая же атака "матрасников" увенчалась успехом: прострел Де Пауля с правого фланга пытались замкнуть Симеоне и Галлахер. Первый проскочил, но немного коснулся мяча, второй буквально занес "снаряд" в ворота.

Лучшего начала для хозяев трудно было представить. Однако бежать вперед и развивать успех подопечные Диего Симеоне не стали. Соревноваться с "Реалом" в открытой игре - дело рискованное. Поэтому "Атлетико" отошел и на протяжении всего тайма грамотно оборонялся, не допустив у своих ворот ни одного опасного момента.

В то же время хозяева не забывали о контратаках и имели возможности счет удвоить. Две неплохие возможности имел Альварес, также опасно пробивал Лангле.

Во втором тайме ситуация развивалась уже по другому. В "Атлетико", похоже, решили не доводить дело до овертайма, увидев возможность дожать такой "Реал" в основное время. Хозяева уже больше времени стали проводить в атаке и создавали остроту. Убийственных моментов не было, но Альварес, Льоренте, Лангле заставляли Куртуа поработать.

А на 70-й минуте наступил момент истины. Мбаппе, который "молчал" полтора тайма, подхватил мяч возле центральной линии и промчался в своем стиле в штрафную хозяев, где был сбит партнером по сборной Франции Клеманом. Пенальти!

11-метровый взялся исполнять Винисиус. Целился в правую девятку, но направил мяч сильно выше ворот. Это был фактически единственный момент для "Реала", но "сливочные" его не использовали.

В оставшееся время игру вел "Атлетико". Хозяева хотели победить, не доводя дело до дополнительного времени. Но "Реал" устоял.

В овертайме "Атлетико" мог повторить подвиг основного времени - забить на первой минуте. Голкипер Облак выбил мяч прямо на Корреа. Аргентинец пошел на ворота, мог пробить сам, но решил прострелить на Серлота. Норвежец этого паса не ожидал.

Как оказалось, это было все острое, что смогли создать футболисты обеих команд за полчаса дополнительного времени. Равная борьба завершилась без голов. Противостояние перешло в серию пенальти.

Во время выполнения 11-метровых произошел интересный эпизод. Второй удар от "Атлетико" выполнял Альварес. В момент удара у него поехала нога, но мяч таки попал в ворота. Сначала гол засчитали, но потом, пересмотрев повтор, зафиксировали у игрока хозяев двойное касание и постфактум взятие отменили.

Равновесие на весах восстановил Облак, взяв удар Васкеса. Но следом хозяева снова промахнулись - Льоренте "пальнул" в перекладину. Судьба матча оказалась в ногах Рюдигера - опытный защитник "сливочных" не промахнулся.

"Атлетико" снова не сумел пройти "Реал" на евроарене. Действующие победители Лиги чемпионов продолжают битву за трофей.