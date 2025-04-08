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Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Вторник 08 апреля 2025 11:58
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Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список Фото: Илья Забарный (x.com/afcbournemouth)
Автор: Андрей Костенко

Лидер сборной Украины и клуба английской Премьер-лиги "Борнмут" Илья Забарный попал в число самых дорогих футболистов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

22-летний футболист занял 27-е место в рейтинге центральных защитников - его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Воспитанник киевского "Динамо" стабильно играет на профессиональном уровне с 2020 года и все время прибавляет в трансферной стоимости. В январе 2023-го он переехал в Англию, где проводит уже третий сезон. За это время Забарный сыграл за "Борнмут" 79 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол. Его называют трансферной целью топ-клубов, среди которых гранды АПЛ, а также ряд именитых команд с континента, в частности мадридский "Реал" и французский ПСЖ.

Возглавляет список лучших центрбеков мира - 24-летний француз Вильям Салиба из лондонского "Арсенала", которого оценивают в 80 миллионов евро. Такая же стоимость и у Алессандро Бастони из миланского "Интера". Тройку лидеров замкнул еще один "канонир" - 27-летний бразилец Габриэл Магальяес, чья трансферная стоимость составляет 75 миллионов.

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Самые дорогие футболисты Украины

Кстати, по версии Transfermarkt, именно Забарный сейчас является самым дорогим футболистом Украины. Он опережает полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова (32 млн) и форварда итальянской "Ромы" Артема Довбыка, который потерял в цене и теперь стоит 30 млн.

Интересно, что сразу за тройкой лидеров в отечественном рейтинге разместился вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, Несмотря на то, что футболисту грозит длительная дисквалификация из-за допинга, он все еще оценивается в 30 млн, хотя вдвое потерял от своей пиковой стоимости - 60 миллионов евро в марте 2023-го.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt.

  1. Илья Забарный ("Борнмут", Англия) - 40 млн евро
  2. Георгий Судаков ("Шахтер") - 32
  3. Артем Довбик ("Рома", Италия) - 30
  4. Михаил Мудрик ("Челси", Англия) - 30
  5. Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия) - 28
  6. Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) - 25
  7. Александр Зинченко ("Арсенал", Англия) - 22
  8. Виктор Цыганков ("Жирона", Испания) - 22
  9. Андрей Лунин ("Реал", Испания) - 20
  10. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 18

Ранее сообщили, какое место занимает Украина в обновленном рейтинге ФИФА после поражения в Лиге наций.

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