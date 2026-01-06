Арсенал, нефтебаза и не только. Генштаб подтвердил атаку на важные объекты россиян

Украинские защитники атаковали ряд объектов российских оккупантов. В частности, были "прилеты" по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
Как отметили в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины атаковали 100 арсенал ГРАУ в районе населенного пункта Нея Костромской области. После атаки на территории объекта вспыхнул пожар.
Масштаб ущерба еще уточняется. При этом, по предварительной информации, в РФ объявили эвакуацию местного после "прилетов" по арсеналу.
"Поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепи поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и затрудняет проведение наступательных действий", - отметили в Генштабе.
100-й арсенал ГРАУ - это складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДВ и ВКС России.
Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракеты тактического и оперативно-тактического уровней.
Также в ночь на 6 января воины Сил обороны атаковали нефтебазу "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелецкие Хутора Липецкой области. На нефтебазе зафиксированы взрывы и пожар.
При этом украинские воины поразили пункты управления дронами в районах:
В Генштабе уточнили, что в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300 В.
Кроме этого, Силы обороны ударили по району сосредоточения живой силы россиян в районе Староселья Белгородской области. Потери врага уточняются.
Стоит заметить, что ранее об ударах по нефтебазе "Геркон Плюс" и 100 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ сообщали источники РБК-Украина.