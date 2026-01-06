RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Арсенал, нефтебаза и не только. Генштаб подтвердил атаку на важные объекты россиян

Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали важные объекты россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники атаковали ряд объектов российских оккупантов. В частности, были "прилеты" по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Удар по российскому арсеналу

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил обороны Украины атаковали 100 арсенал ГРАУ в районе населенного пункта Нея Костромской области. После атаки на территории объекта вспыхнул пожар. 

Масштаб ущерба еще уточняется. При этом, по предварительной информации, в РФ объявили эвакуацию местного после "прилетов" по арсеналу. 

"Поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепи поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и затрудняет проведение наступательных действий", - отметили в Генштабе. 

100-й арсенал ГРАУ - это складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДВ и ВКС России. 

Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракеты тактического и оперативно-тактического уровней.

Удар по нефтебазе

Также в ночь на 6 января воины Сил обороны атаковали нефтебазу "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелецкие Хутора Липецкой области. На нефтебазе зафиксированы взрывы и пожар. 

При этом украинские воины поразили пункты управления дронами в районах:

  • Покровска;
  • Валетовки Курской области;
  • Грайворона Белгородской области. 

В Генштабе уточнили, что в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300 В. 

Кроме этого, Силы обороны ударили по району сосредоточения живой силы россиян в районе Староселья Белгородской области. Потери врага уточняются. 

Стоит заметить, что ранее об ударах по нефтебазе "Геркон Плюс" и 100 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ сообщали источники РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеДрониАтака дронов