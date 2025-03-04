"Реал" в мадридском дерби переиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, первый матч

"Реал" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Родриго, 4, Диас, 55 - Альварес, 32

Начало матча однозначно было за "Реалом", который быстро открыл счет усилиями Родриго и сразу же мог заработать пенальти. Спорный эпизод в штрафной "Атлетико" возник опять же с участием Родриго, однако арбитр - опытный француз Клеман Тюрпен на "точку" не указал.

Гости после явного провала на старте игры, потом, пусть и с трудом, но пришли в себя. В атаке "матрасники" мало что соорудили и по большей части владели мячом без обострения. Но с помощью индивидуального мастерства Альвареса счет все же сравняли. На перерыв соперники ушли при равновесии - 1:1.

Второй тайм также стартовал с атак "сливочных", которые быстро забили второй мяч. Гол-красавец положил Диас, который в штрафной раскачал Хименеса ложными движениями, пошел затем справа от Барриоса и почти с линии вратарской закатил мяч под правую штангу.

"Атлетико" пытался отыграться. Диего Симеоне в течение десяти минут бросил в бой пятерых свежих исполнителей, почти полностью обновив линию атаки. Однако даже более-менее острых моментов "матрасникам" у ворот Куртуа создать не удалось. В итоге минимальная победа подопечных Карло Анчелотти - 2:1.

Таким образом судьба противостояния определится в ответном матче. Он состоится 12 марта на другом мадридском стадионе, домашней арене "Атлетико" - "Метрополитано".