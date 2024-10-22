Посол Британии рассказал, как Украина потратит почти 2,3 млрд фунтов от активов РФ

"Сегодня я хочу сказать, что есть новая поддержка для Украины, которая базируется на том главном принципе, что Россия должна платить. Сегодня британское правительство объявило новый заем для Украины в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов, что соответствует 3 миллиардам долларов США, который будет обеспечен доходами от российских замороженных активов. Украина не платит за этот заем, платит Россия", - рассказал Харрис.

По его словам, эти средства будут направлены в военный бюджет Украины. То есть таким образом Украина будет иметь больше ПВО, больше пушек и через этот механизм Россия косвенно платит за защиту Украины, за новые возможности для ВСУ.

"Это британский вклад, но мы ждем также подобных решений от всех наших партнеров в Большой семерке и общая сумма такой помощи для Украины составит 50 миллиардов долларов США. Это огромная поддержка на следующий год, чтобы укрепить позицию Украины и чтобы использовать тот принцип, что Россия должна платить", - подчеркнул он.

Полное интервью с послом Харрисом - о завершении войны, "плане победы" Зеленского, вступлении в НАТО, британской помощи Украине - читайте и смотрите вскоре на РБК-Украина.